Zafer Sırakaya'dan AK Parti Tokat İl Başkanlığı'na Ziyaret

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırakaya, ziyarette AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer'dan teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Partinin dış ilişkiler alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Sarıkaya, teşkilatın çalışkanlığı ve disiplininden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Tokat İl Başkanı Dizer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Teşkilat olarak durmadan, yorulmadan Tokat için, milletimiz için çalışıyoruz. Bugünkü ziyaret bizlere moral ve motivasyon oldu. Nazik ziyaretleri ve kıymetli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan da hazır bulundu.