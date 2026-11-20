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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ başkanlığında toplanan partinin Milli Güvenlik Kurulu (MGK), "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını ilgilendiren iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının ardından açıklama yapan emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Terörsüz Türkiye süreci, teröre teslim sürecine dönmüştür" dedi.

Zafer Partisi Milli Güvenlik Kurulu, Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci ile ülkenin güvenlik ve istikrarını ilgilendiren iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından Zafer Partisi MGK Başkanı emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, görüşülen konulara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Karataş, yürütülen süreci eleştirerek, "Terörsüz Türkiye süreci, teröre teslim sürecine dönmüştür. Zafer Partisi olarak, terörle müzakere yerine, devletimizin tüm olanakları ile terörle mücadele edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA