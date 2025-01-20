Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında 19/01/2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerine yer verdi.