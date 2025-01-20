Üye Girişi
Haberler
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ hakkında 19/01/2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözlerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
img

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'yi çıldırtacak açıklama
img

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
500

Yorumlar (48)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Nihayet birilerinin aklına geldi soruşturma açmak.

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme370
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

açılım sürecine karşı gelen herkesi susturacaklar

Yorum Beğen296
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

Öcalan'a özgürlük demek auç olmuyor buna soruşturma açılıyor pes artık

Yorum Beğen278
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Legolas:

Ceza olarak Suriye'ye gönderelim ??

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme178
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

bu mosat ajani.itrail kpegi Özdağ akillanmicak heralde

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme181
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Musavat'tan ve Özdağ'dan bir cacık olmaz, gündem olmak için bazen böyle bilerek ayarsızlaşıyorlar

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme170
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

şaşırmadım beklenen haber ya bunlardansin yada mallüm sandik günü beklenen gün

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Sonrada bağımsız yargıdan söz ediyor sayın cb

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit TV:

hiç bir hükmü yok millet yanında hoca nın başkaları ile karıştırmasinlar

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSevim CELIK :

????????????????????????

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.