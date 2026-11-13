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Zafer Partisi lideri Özdağ Konya'da baroyu ve esnafı ziyaret etti

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Zafer Partisi lideri Özdağ Konya'da baroyu ve esnafı ziyaret etti Haber Videosunu İzle
Zafer Partisi lideri Özdağ Konya'da baroyu ve esnafı ziyaret etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da Konya Barosu'nu, Türbe Önü Çarşısı esnafını ve bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Özdağ ayrıca Hürriyetçi Eğitim Sendikası ile Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası başkanlarıyla görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, programı kapsamında Konya Barosu'nu ziyaret etti.

Baro Başkanı Oktay Unkur ile bir süre sohbet eden Özdağ, cuma namazı sonrası Türbe Önü Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla görüşen Özdağ, Hürriyetçi Eğitim Sendikası Konya Şube Başkanı Semih Demir'i ziyaret ederek, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özdağ, daha sonra Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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