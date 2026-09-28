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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nurdağı kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nurdağı kazası için başsağlığı mesajı yayımladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özdağ, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ümit Özdağ, "Kazada yaşamını yitiren canlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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