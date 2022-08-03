Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ÖSYM önünde açıklamalarda bulundu

Kpss'de bir yayınevinin deneme sorularının aynılarının sorulduğu iddiası gündem yarattı. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti.

DENETLEME BAŞLADI

Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gitti. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "Kpss konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ, ÖSYM'NİN ÖNÜNE GİTTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün ÖSYM binasının önüne giderek açıklamalarda bulundu. 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN'IN TALİMATINI OLUMLU GÖRDÜ