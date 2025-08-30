Zafer Bayramı'nda TCG Kaş Hücumbotu Halkı Ağırladı

Antalya'nın Kaş ilçesine demirleyen TCG Kaş hücumbotu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında halkı ağırladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kaş, halkın ziyareti için marinada iskeleye yanaştırıldı. İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personel nezaretinde hücumbotunu gezdi.

Ziyaretçilerden Dilara Alıcı, Zafer Bayramı kapsamında Kaş'ın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geminin ilçeye geldiğini öğrenince gezmek istediğini belirten Alıcı, "Daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi, çok etkilendim. Geminin her bölümünü, savaş gemisinin hangi alanlarda kullanıldığını, topların hangi menzilde ne kadar gittiğini anlattılar." dedi.

Gemi, bugün saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.