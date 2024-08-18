Zabıtalardan dayak yiyen dilenciden akılalmaz sözler: Altın bileziğimden vazgeçersem utanırım, ölümüne çıktım bu yola

Konya'da bir dilencinin sokak röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 gündür zabıtalara yakalandığını, dayak yediğini söyleyen dilenci, yaptığından utanmadığını açık açık belirtti.

"ZABITALARDAN DAYAK YEDİM AMA ÖNEMLİ DEĞİL"

Çalışmaktan utanacağını söyleyen adam, dilenmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı. Dilenci, röportajda şu ifadeleri kullandı: "3 gündür zabıtalara yakalanıyorum. Beni tartakladılar. Parama el koydular. Kafam şişti ama önemli değil. Onlardan dayak yemek beni küçültmez. Sonuçta onlar benden güçlüler. Sayıca benden fazlalar.

"50 KİŞİNİN EMRİ ALTINA GİRERSEM UTANIRIM"

Ben aslında neden utanırım biliyor musun? Şurada servise binip organizede çalışırsam utanırım. 50 kişinin emri altına girersem utanırım.

"MEZARA KADAR DİLENCİYİM"

Bu sevdadan bu meslekten bu zanaatten bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım. Ben mezara kadar dilenciyim. Ölümüne çıktım bu yola."