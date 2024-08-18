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Zabıtalardan dayak yiyen dilenciden akılalmaz sözler: Altın bileziğimden vazgeçersem utanırım, ölümüne çıktım bu yola

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Konya'da 3 gündür zabıtalara yakalandığını, dayak yediğini söyleyen dilenci, yaptığı işi akılalmaz sözlerle savundu. Dilenmekten değil çalışmaktan utanacağını söyleyen dilenci, "Bu sevdadan, meslekten, zanaatten bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım. Ben mezara kadar dilenciyim. Ölümüne çıktım bu yola." dedi.

Konya'da bir dilencinin sokak röportajında kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu. 3 gündür zabıtalara yakalandığını, dayak yediğini söyleyen dilenci, yaptığından utanmadığını açık açık belirtti.

"ZABITALARDAN DAYAK YEDİM AMA ÖNEMLİ DEĞİL"

Çalışmaktan utanacağını söyleyen adam, dilenmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı. Dilenci, röportajda şu ifadeleri kullandı: "3 gündür zabıtalara yakalanıyorum. Beni tartakladılar. Parama el koydular. Kafam şişti ama önemli değil. Onlardan dayak yemek beni küçültmez. Sonuçta onlar benden güçlüler. Sayıca benden fazlalar.

"50 KİŞİNİN EMRİ ALTINA GİRERSEM UTANIRIM"

Ben aslında neden utanırım biliyor musun? Şurada servise binip organizede çalışırsam utanırım. 50 kişinin emri altına girersem utanırım.

"MEZARA KADAR DİLENCİYİM"

Bu sevdadan bu meslekten bu zanaatten bu altın bileziğimden vazgeçersem utanırım. Ben mezara kadar dilenciyim. Ölümüne çıktım bu yola."

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Sözler Konya Konya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Merxas:

mantıklı olanı yapıyor bu ülke malesef ancak bu mesleği kaldırır.

51
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Emre Gök:

Bunun gibiler yüzünden gerçekten ihtiyacı olana para vermiyorum bilemiyorum bunları yeryüzünden silecekler ki dilenci görünce merhamet duygumuz uyansın

57
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murat ılgaz:

Müptezel p@z@ww@nk

24
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Tolga H:

dilencilerden nefret ederim. Çünkü para versemde vermesemde pişman oluyorum

19
2
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Vedat Tnc:

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

3
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Cumali ALP:

30 yıldır bende patronlarımı zengin etmek için çalışıyorum bense bir arpa boyu yol alamadım, bende utanıyorum.

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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