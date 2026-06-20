İzmir'de YKS heyecanı başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, YKS’de geç kalma riski yaşayan öğrencileri ekip araçlarıyla sınav binalarına ulaştırdı.
ÖĞRENCİLERİ SINAVA ZABITA YETİŞTİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına koştu. Kent genelinde 21 sınav merkezinde görev yapan zabıta ekipleri, sınav saatine dakikalar kala ulaşım sorunu yaşayan, trafik yoğunluğu nedeniyle gecikme riski bulunan ve sınav merkezini bulmakta zorlanan çok sayıda öğrenciyi, ekip araçlarına alarak sınav binalarına ulaştırdı.
İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı