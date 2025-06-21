Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği Bilecik'te Temsilcilik Açılışı Düzenledi

Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği Bilecik'te Temsilcilik Açılışı Düzenledi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği'nin (YÜZAG) ilk il temsilciliği açıldı. Etkinlikte YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz konuşma yaparak, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneğinin (YÜZAG) ilk il temsilciliğinin açılması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ertuğrul Gazi Türbesi önündeki organizasyon öncesi YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz ile beraberindekiler, türbeyi ziyaret edip dua etti.

Katılımcılar, daha sonra alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izledi.

YÜZAG Genel Başkanı Topuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.

"Burası kökleri imanla, cesaretle ve irfanla yoğrulmuş büyük bir milletin, Anadolu'daki ilk karargahıdır." diyen Topuz, şu ifadeleri kullandı:

"Çıktığımız bu yolda Anadolu'daki ilk teşkilatlanma adımımızı Bilecik'te atmayı bir tercih değil sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kadim şehirde başlamak yalnızca bir açılış değil, inançla, kararlılıkla ve dualarla örülmüş bir yürüyüşün niyet beyanıdır. Bugün burada, aile için, gençlik için, milletin yarınları için başlattığımız bu niyetin hayırla tamamlanmasını, yolumuza bereket, kalplerimize sebat, sözümüze hikmet verilmesini niyaz ediyoruz."

YÜZAG İl Temsilcisi Büşra Dursun'un da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, fotoğraf çekimi ve pilav ikramıyla sona erdi.

Etkinlikte, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, dernek üyeleri ile diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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