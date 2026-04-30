Yüzde 95 engelle çorap satarak kendi işinin patronu oldu

İstanbul'da çorap satarak geçimini sağlayan 30 yaşındaki engelli Burak Duru, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunarak kendi işini kurdu. Burak'ın en büyük hayali kendisi gibi engelli bireylere iş imkanı sağlayarak onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak.

Beynindeki tümör nedeniyle lise yıllarında geçirdiği ameliyatın ardından yüzde 95 engelli kalan Duru, uzun yıllar süren tedavi sürecinin ardından hareket kabiliyetini büyük ölçüde yitirdi.

Tüm vücudu titrediği için ellerini ve ayaklarını kullanmakta zorlanan Duru, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından birçok yere iş için başvuru yapsa da hep olumsuz yanıt aldı.

Bir arkadaşının desteğiyle internet üzerinden çorap satmaya başlayan Duru, sosyal medyadaki içerikleriyle de binlerce kişinin kalbini kazandı.

Duru bu süreçte yaptığı çorap satışlarıyla hem kendi işinin patronu oldu hem de elde ettiği minik gelirlerle ailesine katkı sunmaya başladı.

Kazandığı deneyimi ve birikimi daha büyük bir amaca dönüştürmek isteyen Duru, "en büyük hayalim" dediği engelli bireylere iş kurmak ve hayatlarına dokunmak için de aralıksız çalışıyor.

Duru, AA muhabirine yaşamını ve hayallerini anlattı

İş istediler vermedi, kendi patronu oldu

Çok haraketli, "hatta" yaramaz bir çocukluk geçirdiğini anlatan Duru, lise yıllarında başlayan baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiklerinde hayatının bir anda değiştiğini söyledi.

Duru, doktorun ilk kontrolden sonra beyninde çok büyük tümör olduğu için ameliyat kararını aldığını belirterek, "Yaklaşık 20 saat sürmüş ameliyatım. Benzer ameliyata giren 5 kişiden 4'ü ölmüş bir tek ben sağ çıkmışım. 1.5 yıl hastanede hareketsiz bir şekilde yattım. Hep annem baktı, benimle ilgilendi. Sonra da yıllardır devam eden fizik tedavi süreçleri işte. Ayakta duramıyorum, destek olmadan yürüyemiyorum. Ayakta da 30 saniye bile duramıyorum." dedi.

Ameliyatın ardından yıllar geçmesine rağmen hala yürüyemediğini, tüm vücudu titrediği için yazı da yazamadığını söyleyen Duru, hayata tutunmak için hep dua ettiğini ve dirençli olduğunu vurguladı.

Ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için çalışmak istediğini ve birçok iş başvurusu yaptığını anımsatan Duru, "Allah öyle bir Allah ki, bak bana o kadar iş istedim, vermediler. Kendi çorabımı satma işini bana nasip etti Allah. Şimdi kendi işimin patronuyum. Çok şükür." ifadelerini kullandı.

Duru, çorap satma işinde karşılaştığı zorlukları ve tepkileri ise şu sözlerle anlattı:

"Ellerim titrediği için siparişleri yazamıyorum ve iyi telefon kullanamıyorum. Sipariş veren kişiden tüm bilgileri yazıp atmasını istiyorum. Düzgün yürüyemediğim için kargo gönderirken zorlanıyorum. İnsanlar beni sevdi çok şükür ve siparişlerle destek oluyorlar. İnsanlar şunu demesinler ki ben dileniyorum. Ben çorap satarak ticaret yapmaya çalışıyorum. Allah alandan da razı olsun almayandan da."

Bazı kişilerin ise hakarete ve küfre varan sözlerle kendisini hedef aldığın anlatan Duru, üzülse de onlara aldırış etmeden işine devam ettiğini dile getirdi.

En büyük hayali engellilere istihdam sağlamak

Duru, en büyük hayalinin kendisi gibi zor durumda olan engellilere destek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Vallahi benim hayalim aslında çok değişik. Bir dükkan açıp benim gibi engelli olan kardeşlerimize iş vererek destek olmak istiyorum. Yanımda dursunlar, onların duaları yeter. Onlar birer melek ama insanlar bunu anlamıyor. Küçük bir dükkanım olsun, gitgide büyütürüm. Önce 3 olur sonra 10 olur 20 olur özel bireylere, engellilere iş vermek istiyorum. Önemli olan insanlara güzel örnek olmak."