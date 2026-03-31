Haberler

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın Doluluk Oranı Yüzde 96'ya Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 96'ya ulaştı. Barajdan kontrollü su salınımı yapılarak Sapanca Gölü'ne su transfer ediliyor. Bu uygulama ile kuraklık tehdidi altındaki göle 'can suyu' sağlanması hedefleniyor.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı. Artan kapasite nedeniyle kontrollü su salınımı başlatılırken, tersine çevrilen terfi hattı üzerinden bırakılan su Sapanca Gölü'ne aktarılıyor.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya ulaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 49 milyon 57 bin metreküp su bulunuyor. Artan doluluk oranı nedeniyle baraj kapakları açılarak kontrollü su salınımına başlandı. İSU tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Yuvacık Barajı'ndan salınan suyun Sapanca Gölü'ne aktarılması için Sapanca Terfi Merkezi'nde teknik düzenleme yapıldı. Mevcut terfi istasyonu ile boru hattı üzerindeki vana ve ekipmanların akış yönü tersine çevrilerek göle su transferi sağlandı. Balaban Deresi ile Yuvacık Barajı'nı besleyen birçok dere üzerinden daha önce Yuvacık Arıtma Tesisi'ne yönlendirilen su da dere hattı aracılığıyla Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NE 'CAN SUYU'

Su aktarımıyla kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Sapanca Gölü'ne katkı sağlanması hedefleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre Sapanca Gölü'nün su seviyesi 29.29 olarak ölçüldü.

Öte yandan Kocaeli'de 2025 yılı Aralık ayında Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'e kadar gerilemişti. Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve son dönemde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, su seviyesinin yeniden yükselmesinde etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pzeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı

Can Holding soruşturmasında sürpriz tahliye kararı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı

Yasağa saatler kaldı, kuyruk uzadıkça uzadı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Dünya Kupası için yeni açıklama

Beklenen açıklama geldi: Dünya Kupası'na katılacağız
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal