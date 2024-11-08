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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 19'a Geriledi

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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 19'a düştü. İSU Genel Müdürü, su tasarrufu yapılması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 19 olarak kaydedildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 19 dolulukla 9 milyon 940 bin metreküp su bulunuyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve su kullanımının artması nedeniyle Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na su alımı sürüyor.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 11 milyon 950 bin metreküp suyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

"Vatandaşlarımızdan beklentimiz, suyu tasarruflu kullanmaları"

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine, Sapanca Gölü'nden arıtma tesisine günde ortalama 185-190 bin ton su aldıklarını söyledi.

Günlük yaklaşık 75-80 bin ton suyun kuyulardan temin edildiğini aktaran Sağlık, "Bunun haricinde günlük kaynaklarımızdan da 50, 60, 70 bin ton civarında giriş oluyor. Şehre verdiğimiz su da aşağı yukarı 400 bin ton. Yani 200 bin tonunu diğer kaynaklardan sağlıyoruz, yaklaşık 150-200 bin tonunu da Yuvacık Barajı'ndan kullanıyoruz. O nedenle yıl sonuna kadar yağmur yağmasa dahi bizi götürür şu andaki mevcut faydalı hacimdeki su ama inşallah o zamana kadar yağmur yağar, böyle bir sıkıntının içine girmeyiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunarak "Onların tasarruflu su kullanmaları, bizim daha rahat bir süreç yaşamamıza yardımcı olur." dedi.

Kaynak: AA / Şengül Azbay - Güncel
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