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Yusufeli'nde Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Yusufeli'nde Dünya Engelliler Günü Kutlandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri performans sergiledi. Kaymakam Salih Başara, engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu vurguladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program organize edildi.

Yusufeli Kaymakamlığı'nın koordinesinde Mesire Alanı Kır Lokantasında düzenlenen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri şiir okudu, dans edip şarkı söyledi.

İlçe Kaymakamı Salih Başara, özel eğitim gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu söyledi.

Başara, "Hayatı onlar için kolaylaştırmalıyız. Amacımız engelli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın dünyasını daha yaşanabilir hale getirebilmektir. Şunu unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelleri hep birlikte çalışarak aşacağız. Engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp de bu özel günde, özel insanlarla aynı ortamda bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Palyaçonun da gösteri yaptığı etkinlik, ikramla sona erdi.

Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel
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