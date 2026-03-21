Heyelan nedeniyle yolu kapanan köyüne gitmek isteyen kadını sedyeyle taşıdılar

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ramazan Bayramı için köyüne gitmek isteyen 85 yaşındaki Emine Durmuş, arama kurtarma ekipleri tarafından sedyeyle taşınarak evine ulaştırıldı. Heyelan nedeniyle yolu kapanan köyüne ulaşmakta güçlük çeken Durmuş, ekiplere teşekkür etti.

Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde 1 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Bu nedenle ilçe merkezindeki yakınlarının yanına yerleşmek zorunda kalan Emine Durmuş, Ramazan Bayramı'nı köyündeki evinde geçirmek ve yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek istedi. Yürüme güçlüğü çektiği için yolu kapalı olan evine kendi imkanlarıyla gidemeyen Durmuş'un yardımına Ardeşen Arama Kurtarma (ARAF) ekipleri yetişti. Ekipler, Emine Durmuş'u ilçe merkezinde kaldığı evden alarak heyelan bölgesine götürdü. Yolu kapalı olan zorlu arazide ekipler, sedyeye sabitledikleri Durmuş'u metrelerce omuzlarında taşıyarak köyündeki evine ulaştırdı. Uzun ve zorlu ulaşım sonrası köyüne bırakılan Emine Durmuş, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
