Yürüme engelli şahıs, yatak odasında yaktığı mangaldaki gazdan zehirlenip öldü Güncel Haberler Antalya'da yatak odasında mangal yakan yürüme engelli Adem Yeğni karbonmonoksit gazından zehirlenip hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise Yeğni'nin cansız bedenini morga kaldırdı. Antalya'da Türkiye ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan yürüme engelli Adem Yeğni'nin kaldığı daireden duman kokusu yükseldi. Kokuyu alan komşuları, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ Daireye balkondan giren ekipler, Adem Yeğni'yi yatak odasında hareketsiz buldu. Yeğni'nin yanında ise su dolu tepsinin üzerinde yanan mangal olduğu görüldü. Adem Yeğni'nin mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem Yeğni'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere belediye morguna konuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkiye Fransa Alanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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