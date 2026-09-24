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Yurt dışındaki 18 bin 430 Bulgaristan vatandaşı 25 Ekim seçimi için kayıt yaptırdı

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Bakanlık yetkilisi Stoynova, 23 Eylül itibarıyla 66 ülkeden 18 bin 430 vatandaşın 25 Ekim seçimi için kayıt yaptırdığını söyledi. En fazla başvuru 7 binden fazla ile Türkiye’den gelirken, çift uyrukluların elektronik kayıtlarını 29 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Yurt dışında yaşayan 18 bin 430 Bulgaristan vatandaşı, 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve İletişim Sistemleri Direktörü Boryana Stoynova, seçimlerin hazırlık ve organizasyonuna ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 23 Eylül saat 11.00 itibarıyla 66 ülkeden toplam 18 bin 430 Bulgaristan vatandaşının yurt dışında oy kullanmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

En fazla başvurunun 7 binden fazla ile Türkiye'den yapıldığını belirten Stoynova, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 3 bin, Almanya'dan yaklaşık 1500, ABD'den 1300'den fazla ve İspanya'dan 700'den fazla başvuru geldiğini ifade etti.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşların başvurularını Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri aracılığıyla kağıt üzerinde veya MSK'nin internet sitesindeki elektronik başvuru formu üzerinden yapabileceği ifade edildi.

Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip çift uyruklu vatandaşların elektronik başvurularını 29 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Seçmenler, seçim komisyonunun internet adresindeki https://www.cik.bg/bg/pvr2026/abroad/zayavlenie formunu doldurarak kayıt işlemlerini çevrim içi yapabiliyor.

Başvurular, yurt dışında seçim sandıklarının oluşturulması ve seçmenlerin yurt dışında oy verecek seçmen listesine dahil edilmesi amacıyla kullanılacak.

Elektronik başvuru yapmayan Bulgaristan vatandaşları ise seçim günü Türkiye'de kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ancak bu durumda seçmenin, başka bir yerde oy kullanmadığını ve kullanmayacağını belirten beyannameyi Bulgarca olarak sandık kurulunun önünde doldurup imzalaması gerekiyor.

Kaynak: AA
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