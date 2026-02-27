Haberler

Vakıf ruhuyla mazlum coğrafyalara ramazanda da insani yardım ulaştırıyorlar

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan boyunca yurt dışında kurulan iftar sofraları ile mazlum coğrafyalara insani yardımlar ulaştırdıklarını açıkladı. Günlük 10 bin kişiye iftar veren vakıf, ayrıca gıda kolisi yardımı da gerçekleştiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, mazlum coğrafyalara uzanan insani yardımlarla gönül sınırlarını ülkenin ötesine taşıdıklarını belirterek, ramazan boyunca yurt dışında iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Güneren, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vakıf geleneğinin yalnızca geçmişin bir mirası olmadığını, bugün de sosyal yardımlarla canlı tutulduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdat yadigarı eserleri korumanın yanı sıra vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını da yerine getirdiklerini ifade eden Güneren, yurt genelinde 150'den fazla noktada her gün 100 binden fazla vatandaşa iftar yemeği ulaştırdıklarını dile getirdi.

Ramazan boyunca yurt dışında da iftar sofraları kurduklarını aktaran Güneren, "Mazlum coğrafyalara uzanan insani yardımlarımızla gönül sınırlarımızı ülke sınırlarımızın ötesine taşıyoruz. Filistin Gazze'de günlük 10 bin kişiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'da günlük 2 bin 500 kişiye bu ramazan ayı boyunca iftar veriyor, Suriye ve Balkan ülkelerine 40 bin gıda kolisi yardımı ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Güneren, burs, muhtaç aylığı, gıda kolisi ve aşevi hizmetleriyle toplumun farklı kesimlerine destek sağladıklarını kaydetti.

İftar programına, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Valilik Roman İl Koordinatörü Kasım Ant ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
