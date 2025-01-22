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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları oylayarak etkinliğe katkı sağladı. Aksu, çeşitli kategorilerdeki etkileyici eserler hakkında görüşlerini belirtti.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafını seçen Aksu, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı karesini oyladı.

Aksu, "Haber" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamada birbirinden etkileyici eserlerin yer aldığını belirten Kaymakam Aksu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri kutlayan Aksu, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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