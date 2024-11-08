Yüreğir Kaymakamı Aksu, Organ Bağışı Haftası'nda Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Aksu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, organ bağışı için kurulan stantları gezdi.

Hastane görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Aksu, vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı.

Aksu, Türkiye'de çok sayıda hastanın organ bağışı beklediğini ve bu konuda duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.