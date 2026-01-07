Adana'da iş yerinin camının taşla kırılmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin camının kaldırım taşıyla kırılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan iş yerinin camının kaldırım taşıyla kırılmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olaya karıştığını belirlediği Berat Y, Bülent Y. ve Esat A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan Burcu U., 1 Ocak'ta iş yerine gittiğinde camlara kaldırım taşıyla zarar verildiğini fark edip durumu polise bildirmişti. Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen taşlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatmıştı.