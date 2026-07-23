Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı

ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi Belediye Başkan Vekilliği seçiminde, yapılan itiraz üzerine yürütmenin durdurulması kararı verildi. Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, karara tepki göstererek, "Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yargılandığı davada aldığı ceza nedeniyle 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından mecliste belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde 21 oy alan CHP'nin adayı Cafer Boyraz, başkan vekili seçildi. Seçimde 15 oy alan AK Parti'li Tarık Özünal, seçime itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. İtirazları değerlendiren İdare Mahkemesi, Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmenin durdurulmasına, seçimlerin 3'üncü turdan itibaren tekrarlanmasına karar verdi.

'İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kararın ardından yazılı açıklama yapan Başkan Vekili Cafer Boyraz, "Hiç kimse Yüreğir halkının iradesini hukuki dayanaktan yoksun iddialarla gölgeleyemez. Hiç kimse millet iradesini asılsız iddialar ve hukuka aykırı yöntemler üzerinden tartışmaya açamaz. Biz hukuka ve yargıya saygılıyız. Yüreğir halkının iradesini sonuna kadar savunmaya, hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın tebliğinden itibaren yasal süresi içinde gerekli itirazımız Bölge İdare Mahkemesi'ne sunulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı