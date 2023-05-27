Yüreğir Belediyesi, Konteynerlerle PTT Şubesi Kuracak

Yüreğir Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların il veya ilçe merkezine gitmek zorunda kalmadan PTT hizmetlerinden yararlanabilmesi için tasarladığı 'Konteyner PTT' şubeleri üretti. Belediye şantiyesinde üretimi yapılarak PTT Adana Başmüdürlüğüne teslim edilen 'Konteyner PTT' şubeleri, ilk olarak Yakapınar ve Solaklı mahallelerinde hizmet verecek.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiği ifade edilen Yüreğir Belediyesinin, pratik çözümlerle vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdığı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile şantiyede üretilen konteynerlerin, merkeze uzak mahallelerde PTT şubeleri olarak hizmet vereceği kaydedildi.

Yüreğir Belediyesi'nin PTT Adana Başmüdürlüğü ile yaptığı işbirliğiyle, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşların il veya ilçe merkezine gitmek zorunda kalmadan PTT hizmetlerinden yararlanabilmesi için tasarladığı 'Konteyner PTT' şubeleri, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak.

Belediye şantiyesinde üretimi yapılarak PTT Adana Başmüdürlüğüne teslim edilen 'Konteyner PTT' şubeleri, ilk olarak Yakapınar ve Solaklı mahallelerinde hizmet verecek. Bir konteyner de emeklilerin keyifle vakit geçirdiği Kışla Emekli Kütüphanesi yanına yerleştirileceği belirtildi.

'Küçük PTT merkezi' olarak nitelendirilen ve her türlü tahsilat, para yatırma, posta, kargo gönderme gibi işlemleri yapacak şekilde dizayn edilen konteyner şubelerde, sigorta ve askerlik borçlanmasına kadar tüm işlemlerin de yapılabileceği kaydedildi.

Çözüm üreten bir anlayışla hizmet sunduklarını kaydeden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Konteyner PTT şubelerimiz vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak. Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız artık şehir merkezine gitmeden PTT ile ilgili bütün işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Çözüm üreten bir belediye olarak hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA