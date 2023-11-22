Yüreğir Belediyesi Doğankent Nüfus Şefliği'ni hizmete açıyor

Yüreğir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Doğankent Nüfus Şefliği çok yakında hizmete açılıyor. Yaklaşık 35 bin kişiye hizmet verecek olan binada incelemelerde bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kamu hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz" dedi.

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Kaymakamlığı ile iş birliğinde merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilir kamu hizmeti sunmak adına Doğankent Kültürevi binasında hizmet verecek olan Doğankent Nüfus Şefliği'nin çalışmalarını tamamladı.

Doğankent ziyaretinde çalışmaları yerinde inceleyen Kocaispir, Doğankent Nüfus Şefliği'nin bölgedeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 35 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi.

Doğankent Nüfus Şefliği'nin çok yakında hizmete açılacağını ifade eden Kocaispir, "Kamu hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmiş oluyoruz. Doğankent ve civardaki mahalle sakinlerimiz ulaşım sıkıntısı yaşamadan işlemlerini ferah ve konforlu bir ortamda kolayca yapmış olacaklar. Ayrıca merkezdeki yoğunluğu da hafifletmiş olacağız" dedi.

Bölgedeki mahalle sakinleri de çok güzel bir hizmete kavuşacaklarını ifade ederek, Kocaispir'e teşekkürlerini sundu. - ADANA