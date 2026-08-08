Kuzeydoğu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji, Rize, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize'de, öğle saatlerinden itibaren de Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA