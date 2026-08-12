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MGM'den Sağanak Uyarısı: Toroslar ve Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Geliyor

MGM'den Sağanak Uyarısı: Toroslar ve Karadeniz'e Kuvvetli Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in Toroslar bölgesi için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in Toroslar bölgesi için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM'nin açıklamasına göre bugün Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışlı bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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