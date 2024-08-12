Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Amasya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'yi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Karakuş, Londra Yunus Emre Kültür Merkezi'nin yaptığı çalışmalar ve üniversiteler ile farklı kurumlarla gerçekleştirdikleri işbirlikleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Yunus Emre Kültür Merkezlerinin Türkiye'yi tüm dünyada en iyi şekilde temsil eden kurumlardan olduğunu ifade eden Rektör Turabi, nazik ziyaretleri dolayısıyla Karakuş'a teşekkür etti.