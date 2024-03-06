Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da Türk mutfağını tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'da bulunan büyükelçi eşlerine Türk mutfağını tanıtan bir etkinlik düzenledi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğe, Şili, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Ürdün, Kazakistan, Kore, Azerbaycan, Antigua ve Barbuda'dan büyükelçi eşleri katıldı.

Türk mutfağı tanıtım etkinliğinde, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un eşi Esin Ulusoy, hazırlanan yemeklerin tarihçesi ve tarifleri hakkında misafirlere bilgi verdi.

Lübnanlı Türk Şef Yahya Salha tarafından Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan karnıyarık, sebzeli bulgur pilavı, cacık ve un helvası hazırlanarak sunumları gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, gastro-diplomasinin insanları birleştirici gücünü, yemek aracılığıyla kalplere ve zihinlere ulaşma özelliğini vurguladı.

Türk mutfağının sadece döner ve kebaptan ibaret olmadığını, dünya genelindeki Yunus Emre Enstitüleri aracılığıyla Türk mutfağının özgün lezzetlerinin tanıtıldığını dile getiren Yılmaz, Beyrut'ta da her ay bir yemek atölyesi yaparak Türk mutfağının tanıtımına devam edeceklerini söyledi.

Türk mutfağının lezzetleri büyükelçi eşleri tarafından yoğun ilgiliyle karşılandı.