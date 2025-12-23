Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye-Mısır ilişkilerinin 100. yılını Kahire Opera House'ta kutladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye - Mısır diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve YEE Kahire şubesinin 15. açılış yıl dönümünü Kahire Opera House'ta verilen konserle kutladı.

Etkinliğin açılığında konuşan Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, "Yunus Emre Enstitüsü, Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak; farklı toplumlar arasında kalıcı kültürel köprüler kurmak amacıyla faaliyet göstermektedir." dedi.

YEE'nin, 68 ülkede 92 merkezle; Türkçe öğretiminden kültür ve sanat etkinliklerine, akademik işbirliklerinden uluslararası sanatsal projelere kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüğünü, Kahire şubesinin, açılan ikinci şube olması hasebiyle özel bir öneme sahip olduğunu aktaran Karaalioğlu YEE'nin 15 yıldır Mısır'da kesintisiz faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bu süre zarfında binlerce Mısırlıya Türkçe öğretildiğine değinen Karaalioğlu, bu ilginin temelinde, Türkiye ve Mısır halklarının köklü bir geçmişe, ortak bir tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip olmasının yattığını dile getirdi.

Mısırlılar tarafından Türkçeye ve Türk kültürüne gösterilen samimi ilginin, iki ülke arasındaki dostluğun en güzel göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaalioğlu, "İnanıyoruz ki bu gönül bağı, Türkiye ile Mısır'ı gelecekte de yan yana tutmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Karaalioğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi sanatçılarının yanı sıra verdikleri katkılar ve gösterdikleri işbirliği için Mısır Kültür Bakanlığı ile Opera House'a teşekkür etti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilen konserde, Türk halk ve sanat müziğinin seçkin örnekleri Kahire'de yankı buldu.

Konser, Arap müziğinin en çok sevilen sanatçılardan ve dünyaca ünlü Feyruz'un bir eseriyle tamamlanarak, iki kültür arasındaki ortak hissiyatı sahneye taşıdı.

Geceye, sanat ve kültür çevrelerinden davetliler, basın mensupları, elçilik temsilcileri ile Kahire Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri katıldı.