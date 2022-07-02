Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi - Haberler

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Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi

AA - Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
Yunus Emre Enstitüsü, Romanya'da 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi

Romanya'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.

Romanya'da 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verdi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamada, Romanya'da 2011 yılından bu yana kamu görevlilerine, yabancı diplomatlara ve askeri personele Türkçe kursları verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkçe öğretimi projesi kapsamında bugüne kadar 7 dönemde yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye Türkçe kursu verildiği kaydedildi.

Türkçe kurslarına ilginin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, Enstitüsü'nün yürüttüğü projelerle her alanda Türk-Rumen dostluğunun geliştiği ifade edildi.

AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel

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