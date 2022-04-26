Yunus Emre Enstitüsü Polonya'da resim sergisi açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü Polonya'da resim sergisi açtı

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
 - Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü Polonya'da resim sergisi açtı

Polonya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Polskie Towarzystwo Ziemianskie iş birliğiyle "Kadrajdaki Saraylar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Polonya'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Polskie Towarzystwo Ziemianskie iş birliğiyle "Kadrajdaki Saraylar" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Kadrajdaki Saraylar Fotoğraf Yarışması'na Polonya, Türkiye, Almanya ve Belarus'tan 75 fotoğrafçı 156 eserle katıldı.

Yarışmanın jüri üyeleri Tatiana Falewicz, Dorota Buczkowska ve Marcin Konrad Schirmer'in değerlendirmeleri sonucu 26 fotoğrafçının 34 fotoğrafı sergilenmek üzere seçildi.

Varşova YEE Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ev sahipliğindeki serginin açılışında, YEE'nin, Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü ilişkilere kültür sanat aracılığıyla katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat da sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fırat, gelecek günlerde de kültür sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ekonomi, kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarla desteklenmeye devam edileceğini söyledi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Yunus Emre, Almanya, Türkiye, Polonya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title