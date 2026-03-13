Haberler

Yunus Emre Enstitüsü Libya'da ramazan geceleri programı kapsamında film gösterimi yaptı

Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü, Trablus'ta düzenlediği ramazan geceleri programı kapsamında aileler ve çocuklar için film akşamı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, TRT ortak yapımı 'Tay' animasyonu gösterildi ve Türk mutfağının güllaç tatlısı yapım atölyesi ilgiyle karşılandı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'un eski şehir bölgesinde düzenlenen ramazan geceleri programı kapsamında film akşamı etkinliği düzenledi.

Trablus'un eski şehir bölgesindeki tarihi Dar Fakih Hassan binasında gösterimi yapılan film etkinliğine, YEE'nin Trablus'taki öğrencileri ve çok sayıda Libyalı katıldı.

YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, etkinliğin ardından AA muhabirine, Libya'da ramazan kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Özdemir, "Bölge ülkelerindeki gerginliğe rağmen Libyalılar ramazan ayının ruhunu yaşamaya ve canlı tutmaya gayret ediyor. Biz de kültürümüzü tanıtmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Film akşamında TRT ortak yapımı "Tay" animasyonunun gösteriminin yapıldığını kaydeden Özdemir, Libyalılara aileleri ve çocuklarıyla ramazanın ruhunu yansıtacak bir akşam etkinliği düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Özdemir, Trablus'un eski şehir bölgesinde ramazan gecelerinin çok renkli geçtiğini, bu kapsamda Türk mutfağının özellikle ramazan ayında vazgeçilmez tadı olan "Güllaç" yapımının tanıtımı için atölye çalışması gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Libyalılar, Türk mutfağının ramazan geleneği güllaç tatlısı yapımı atölyesini oldukça ilgiyle karşıladı. Etkinliğe 100'den fazla kişi katıldı. İki ülke arasında kültürel birlikteliğin en önemli ögelerinden biri olan mutfak konusunda Yunus Emre Enstitüsü olarak benzer etkinliklere devam etmeyi hedefliyoruz." diyen Özdemir, yeni dönemde Türkçe kursları yanında edebiyat, sinema ve düşünce dünyasının ortaklığına ilişkin çalışma ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti."

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
