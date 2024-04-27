Yunus Emre Enstitüsü Brüksel'de Nasreddin Hoca ve Kukla Gösterisi Düzenledi
Yunus Emre Enstitüsü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Nasreddin Hoca ve Kukla Gösterisi düzenledi. TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül'ün anlattığı fıkralar ve Karagöz gösterisiyle çocuklara Nasreddin Hoca'nın hayatı anlatıldı.
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Nasreddin Hoca ve Kukla Gösterisi" düzenledi.
TRT Çocuk programcısı ve sunucusu Hüseyin Goncagül, TOBB Brüksel ofisindeki etkinlikte, Belçika'da yaşayan Türk çocuklarla bir araya geldi.
Goncagül'ün Nasreddin Hoca fıkraları anlattığı etkinlikte Karagöz gösterisiyle çocuklara Nasreddin Hoca'nın hayatına ilişkin bilgi verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da kutlandığı etkinlikte çocuk şarkıları söylendi.
Çocuklarla interaktif biçimde gerçekleştirilen gösteride sihir ve kukla şovu da yapıldı.