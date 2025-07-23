Yunanistan ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla Atina'da bir araya geldi ve işbirliğinin önemine vurgu yaptılar.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile Atina'da bir araya geldi.

Yerapetritis ve Mucunski Atina'da düzenlenen ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Mucunski, Bakanlıkta görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretini Atina'ya düzenlediğini belirterek "Komşu ve NATO müttefikleri olarak işbirliğimizin önemli olduğunu teyit ettik. Bu, ülkelerimiz, bölgemiz ve değerlerimiz için önemlidir." dedi.

Yerapetritis de "Coğrafya bizi birleştiriyor. Halklarımız doğal felaketler gibi zor durumlarda birbirlerini desteklemeye hazır. Dayanışma eylemleri karşılıklı güveni güçlendirmekte ve halklarımızı yakınlaştırmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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