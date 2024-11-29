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Yunanistan Sineması Günleri İstanbul'da Başlıyor

Yunanistan Sineması Günleri İstanbul'da Başlıyor
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Yunanistan Sineması Günleri, 3-8 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ücretsiz gösterimlerle sinemaseverlerle buluşacak. Açılış filmi, Pantelis Voulgaris'in '9 Numaralı Forma' olacak.

(İSTANBUL) - Yunanistan Sineması Günleri, bu yıl üçüncü kez İstanbul'da sinemaseverlerle buluşuyor.  3 Aralık Salı günü Pera Müzesi'nde başlayıp 8 Aralık'a kadar devam edecek etkinlikte tüm gösterimler ücretsiz olacak. Etkinlik kapsamında, Yunanistan sinemasının önemli yapımları ve ödüllü filmleri, İstanbullu izleyicilerle buluşacak.

Yunanistan Sineması Günleri'nin açılışı, Pantelis Voulgaris'in "9 Numaralı Forma"(The Striker With Number 9, 1988) adlı dokunaklı spor draması ile yapılacak. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışan ve Selanik Film Festivali'nde En İyi Kurgu ve En İyi Ses ödülleri kazanan film, Yunan futbolunun şiirsel ve gerçekçi bir portresini sunuyor.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu Yunanistan Sinema Günleri'nin programında, Theo Angelopoulos, Giorgos Katakouzinos, Nikos Vergitsis, Stavros Tsiolis ve Angeliki Antoniou gibi Yunan sinemasının ustalarından birçok önemli film yer alıyor. "Kitera'ya Yolculuk"(Voyage to Cythera, 1983), "Rövanş"(Revanche, 1983), "Yenilmez Aşıklar"(Invincible Lovers, 1988) ve "Korkunun Gölgesinde"(In the Shadow of Fear, 1988) gibi yapımlar öne çıkan filmler arasında.

Etkinlikte, ünlü yazar ve senarist Petros Markaris de yer alacak. Markaris, Theo Angelopoulos'un birçok önemli filminde senarist olarak görev almış ve aynı zamanda polisiye eserleriyle tanınan bir isim. Ayrıca, ödüllü yönetmen Periklis Hoursoglou da etkinlik kapsamında bir masterclass düzenleyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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