Yunanistan, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

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Yunanistan Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Başbakan Miçotakis başkanlığında toplandı. Hükümet, bölgedeki gerilimi endişeyle takip ediyor ve itidal çağrısında bulunuyor.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'da Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'nin (KYSEA) akşam saatlerinde Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplandığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerin bölgesel istikrar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, hükümetin bölgede tırmanan gerilimi endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Marinakis, hükümetin tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu belirterek, Yunanistan'ın, tarafların daha geniş bir istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını beklediğini söyledi.

Yunanistan'ın dış politika çizgisinin, krizlerin yalnızca diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde olduğunu vurgulayan Marinakis, ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrar için müttefikleriyle işbirliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bölgede yaşayan Yunan vatandaşlarına yönelik uyarı ve bilgilendirme duyuruları yayımladı.

İsrail, İran, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Batı Şeria'da bulunan vatandaşların güvenli bölgelerde kalmaları, yerel makamların talimatlarını takip etmeleri ve büyükelçiliklerle temas halinde olmaları istendi.

Bakanlık ayrıca kriz hattını aktif hale getirerek, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde 24 saat ulaşabilecekleri iletişim numaralarını kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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