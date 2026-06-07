Yunanistan Kültür Bakanı Mendoni'den Kapadokya Ziyareti

(ANKARA) - Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Kapadokya'yı ziyaret etti.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu için bulunduğu Kapadokya'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı ikili görüşme ve forum programının ardından Paşabağları, Meryem Ana Kilisesi, Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi kültürel alanları ziyaret etti.

Bakan Mendoni'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti.

Forum kapsamındaki temaslarını tamamladıktan sonra Kapadokya'yı gezen Mendoni, Kapadokya'nın kültürel alanlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA