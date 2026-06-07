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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'yı gezdi

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'yı gezdi
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Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu sonrası Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya’daki tarihi ve kültürel miras alanlarını gezdi, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında kültür alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu"nun ardından Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'nın dünyaca ünlü tarihi ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği ikili görüşme ve forum programının ardından Kapadokya'nın önemli duraklarını gezen Mendoni'nin ilk ziyaret noktalarından biri Paşabağları Ören Yeri oldu.

Paşabağları'ndan Meryem Ana Kilisesi'ne, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne kadar bölgeyi gezen Mendoni'ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti.

Dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösterilen peribacalarını yakından inceleyen Mendoni, bölgenin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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