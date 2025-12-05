Yunanistan Parlamentosu, İsrail'den 36 çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İsrail'den 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı.

Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verdi.

Anlaşmaya göre, PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi ve bu kapsamda Elbit Systems'in Yunan teknisyenlere eğitim sağlaması öngörülüyor.

İki ülkenin ayrıca, Yunanistan'da çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemi kurulmasına yönelik yaklaşık 3 milyar avro değerindeki ayrı proje için müzakereleri sürdürdüğü belirtildi.