Zakintos'ta Orman Yangını: Tahliye Çağrısı

Yunanistan'da, İyon Denizi'ndeki Zakintos Adası'nda orman yangını başladığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'ndeki Zakintos Adası'nın Volimes bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin başlattığı yangın söndürme çalışmalarına gönüllü ekipler de destek verdi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin bölge sakinlerinin cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajda, yetkililerin talimatlarına riayet edilmesi ve bölgenin tahliye edilmesi istendi.

Kaynak: AA