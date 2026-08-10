Yangından kaçan kurt sahile indi

Yunanistan'da Viotia bölgesinde çıkan yangından kaçan ve açlıktan bitkin olduğu gözlenen bir kurdun Alepohori köyü sahiline indiği görüldü.

Viotia bölgesinde 31 Temmuz'da çıkan yangın, Attiki Bölgesi'nin Megara ilçesine kadar uzanırken, yaklaşık 120 bin dönüm ormanlık alanı kül etti.

Yaklaşık bir hafta süren yangın, ormanda yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi.

AA muhabiri, yanan ormanlık alandan kaçan ve aç kaldığı için bitkin olduğu gözlenen bir kurdun Alepohori köyü sahiline indiği anları görüntüledi.

Kurt, sahildeki şemsiye ve şezlongların arasında köy sakinlerinin verdiği tavukla karnını doyurmaya çalıştı.

Uzmanların "mega yangın" olarak nitelendirdiği yangın nedeniyle 120 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yanmış, çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 2 helikopterin havada çarpışıp düşmesi sonucu mürettebattan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA