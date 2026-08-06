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Yunanistan'da İki Ayrı Orman Yangını

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Yunanistan'ın Skyros Adası ve Agrinio'ya bağlı Megali Hora'da orman yangınları çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, ülkenin bazı bölgelerinde yangın riski nedeniyle alarm durumu sürüyor.

Yunanistan'ın Skyros Adası ile ülkenin batısındaki Agrinio iline bağlı Megali Hora bölgesinde orman yangını çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Skyros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

???????Megali Hora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale için ise karadan itfaiye ekipleri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, her iki bölgede de alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bugün için Attika, Viotia ve Eğriboz illerinde çok yüksek orman yangını riski nedeniyle alarm durumunu sürdürdü.

Yetkililer, bu bölgelerde itfaiye, polis ve silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde görev yaptığını, hava ve kara devriyelerinin artırıldığını belirterek, vatandaşlardan ise yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.

Kaynak: AA
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