Yunanistan'ın sipariş ettiği ikinci Belharra fırkateyni Fransa'da teslim edildi

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Fransa'nın Lorient kentinde, Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateynin teslim töreni yapıldı.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Lorient kentinde Fransız Naval Grubunun tesisinde bir araya geldi.

Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateyn için düzenlenen teslim töreninde, fırkateynde Yunanistan bayrağı göndere çekildi.

Fransa Savunma Bakanı Vautrin basına yaptığı açıklamada, mevkidaşı Dendias'ın fırkateynin teslimatı için burada olduğunu söyledi.

Vautrin, fırkateynin birkaç saat içinde denize indirileceğini bildirdi.

Söz konusu fırkateynin aralık ayında Yunanistan'a ulaşması planlanıyor.

Fransa'dan toplamda 4 Belharra sınıfı fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunlardan ilkini ocak ayında teslim almıştı.

Kaynak: AA