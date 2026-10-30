Yunanistan'ın sipariş ettiği ikinci Belharra fırkateyni Fransa'da teslim edildi

Yunanistan'ın sipariş ettiği ikinci Belharra fırkateyni Fransa'da teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan aldığı ikinci Belharra fırkateyni için Lorient'te teslim töreni düzenlendi. Törene Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias katıldı; fırkateynin aralıkta Yunanistan'a ulaşması planlanıyor.
Fransa'nın Lorient kentinde, Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateynin teslim töreni yapıldı.
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Lorient kentinde Fransız Naval Grubunun tesisinde bir araya geldi.
Yunanistan'ın Fransız Naval Grubundan sipariş ettiği Belharra sınıfı ikinci fırkateyn için düzenlenen teslim töreninde, fırkateynde Yunanistan bayrağı göndere çekildi.
Fransa Savunma Bakanı Vautrin basına yaptığı açıklamada, mevkidaşı Dendias'ın fırkateynin teslimatı için burada olduğunu söyledi.
Vautrin, fırkateynin birkaç saat içinde denize indirileceğini bildirdi.
Söz konusu fırkateynin aralık ayında Yunanistan'a ulaşması planlanıyor.
Fransa'dan toplamda 4 Belharra sınıfı fırkateyn siparişi veren Yunanistan, bunlardan ilkini ocak ayında teslim almıştı.