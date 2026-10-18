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Yunanistan'ın Pieria ilinde dere yatağına düşen tek motorlu uçakta 2 kişi öldü

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Yunanistan'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın dere yatağına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. ERT'ye göre itfaiye ekipleri pilot ve diğer kişinin öldüğünü belirledi; pilotun deneyimli yangın söndürme pilotu olduğu, düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

Yunanistan'ın Pieria ilinde tek motorlu hafif uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Pieria ilinde 2 kişinin bindiği tek motorlu hafif uçak bir dere yatağına düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilot ve uçaktaki diğer kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçaktaki pilotun deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu aktarılırken, uçağın düşme nedeni ise henüz belirlenemedi.

Kaynak: AA
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