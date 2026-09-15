Haberler

Yunanistan'ın Konitsa bölgesinde kontrol altına alınan yangın tekrar şiddetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos’ta başlayan ve geçen hafta kontrol altına alınan orman yangınının tekrar şiddetlendiği belirtildi.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan ve geçen hafta kontrol altına alınan orman yangınının tekrar şiddetlendiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Konitsa bölgesindeki ormanlık alanda geçen hafta kontrol altına alınan yangın dün gece tekrar alevlendi.

Epir Bölge Valisi Aleksandros Kahrimanis, sosyal medya hesabından bölgedeki yangına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Dik kayalıklar arasında devam eden küçük alevlerin şiddetlenerek yeniden yangına neden olduğu ifade edildi.

Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa'daki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alan zarar görmüştü.

Kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarılmıştı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil

Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Bursa'da bir aileyi yıkan haber: 17 yaşındaki genç feci kazada can verdi

İki teker hayat söndürdü! Yaşını öğrenen kahroldu
Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı

Emniyeti karıştıran soruşturma! Müdür ve komiserler tutuklandı
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti