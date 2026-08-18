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Yunanistan'da İki Orman Yangını

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası ile Meriç ilinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası ile Meriç ilinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesindeki ve Meriç ilinin Kumarlı Köyü'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün yaptığı açıklamada, 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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