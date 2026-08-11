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Atina yakınlarında otluk alanda yangın

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pikermi bölgesinde otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pikermi bölgesinde otluk alanda yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Pikermi bölgesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

Yangına, 115 itfaiyeci, 2 yaya müdahale ekibi, gönüllüler ve 30 araçla müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak ve 3 helikopterin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa İtfaiyecileri Ön Konuşlandırma Programı kapsamında Yunanistan'da bulunan Romanya ve Fransa'dan ekiplerin de çalışmalara katıldığı kaydedildi.

Sivil Koruma Birimi tarafından bölgedeki vatandaşlara "112" acil uyarı sistemi üzerinden tedbirli ve hazır olmaları yönünde mesaj gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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