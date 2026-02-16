Haberler

Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki 200 Yunan'a ait fotoğrafları satın almak istiyor

Güncelleme:
Yunanistan Hükümet Sözcüsü, Nazi işgali sırasında 200 Yunan vatandaşının infaz öncesi çekilen fotoğrafların Yunan devleti tarafından satın alınması için girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Kültür Bakanlığı konu üzerinde çalışmalar yapıyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, bir internet sitesinde satışa sunulan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında 200 Yunan vatandaşın infaz edilmeden önce çekildiği düşünülen fotoğrafları, Yunan devletinin edinmek için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Marinakis, uluslararası bir internet sitesinde satışa sunulan ve Nazi işgal güçlerinin 1 Mayıs 1944'te 200 Yunan siyasi mahkumu infaz etmeden önce çekildiği tahmin edilen fotoğraflara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fotoğrafların gerçek olduğunun tespit edilmesi halinde daha önce yayımlanmamış ve tarihi değere sahip belgeler niteliğinde olacağını belirten Marinakis, "Eğer orijinallerse Yunan devleti bu fotoğrafları almalı." ifadesini kullandı.

Marinakis, Kültür Bakanlığının konuyla ilgili çalışma başlattığını da aktardı.

Yunan basınında yer alan haberlerde ise fotoğrafların Belçikalı sahibinin internet üzerinden satış işlemini durdurduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
