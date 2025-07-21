Yunanistan İki Yeni Deniz Parkı Kuruyor

Yunanistan, biri İyon Denizi'nde ve diğeri Güney Ege'de olmak üzere iki farklı alanda deniz parkları düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yayınladığı video mesajda, söz konusu parkların tüm Akdeniz'deki en geniş korunan deniz alanları olacağını ileri sürdü.

Miçotakis'in video mesajının yanı sıra Yunanistan Başbakanlığının yayınladığı haritalara göre Yunanistan, İyon Denizi'nde Mora Yarımadası'nın güneyinden Lefkada Adası'na kadar geniş bir alanda ve Ege Denizi'nin güneyinde, Milos Adası'ndan Koç Baba Adası'na kadar uzanan alanda iki deniz parkı düzenlemeyi planlıyor.

Yunanistan Başbakanlığının açıklamasına göre, ilgili çevre çalışmaları bugünden itibaren 22 Eylül'e kadar kamuoyunun tartışmasına açılacak. Ardından, Çevre ve Enerji Bakanlığı kamuoyundan gelecek yorumları değerlendirecek ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hazırlayacak. Kararnamenin ekim ayına kadar Danıştay'a sunulması ve ardından yasal sürecin tamamlanması planlanıyor.