Yunanistan, Fransa'dan 4'üncü Fırkateyn Almak Üzere Anlaşma İmzaladı

Güncelleme:
Yunanistan, Naval Group ile 809 milyon avroluk değere sahip Belharra sınıfı fırkateyn alım anlaşması imzaladı. Fırkateynin 2028’de teslim edilmesi planlanıyor. Yunan Parlamentosu, fırkateyn alımını onaylamıştı.

Yunanistan'ın, Fransa'dan 4'üncü Belharra sınıfı fırkateyni almak üzere Naval Group ile anlaşma imzaladığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Deniz Kuvvetleri adına Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Savunma Silahları ve Yatırımları Müdürlüğü ile Fransız Naval Group, Yunanistan'ın yeni bir fırkateyn almasına ilişkin anlaşma imzaladı.

"Themistoklis" ismini taşıyacak ve üzerindeki silahlar hariç değeri 809 milyon avro olan Belharra tipi fırkateynin, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine 2028'de teslim edilmesi öngörülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, nisanda Fransa'dan 4'üncü fırkateynin alımını önerdiği Milli Güvenlik Konseyi, bu talebi onaylamıştı.

Yunanistan Parlamentosu da Belharra sınıfı 4'üncü fırkateynin alımına ekimde yapılan oylamayla onay vermişti.

Yunanistan, 3 Belharra sınıfı fırkateyn satın almak üzere Fransa ile Mart 2022'de anlaşma imzalamıştı. Fırkateynlerden ilk ikisinin 2025'te, üçüncüsünün ise 2026'da Yunanistan'a teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

500
